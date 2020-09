Il Crotone stecca la prima a Genova, la Serie A è un altro sport

Stecca clamorosamente l’esordio il Crotone di Stroppa che a Genova ne prende quattro, spianando la strada verso la vittoria agli avversari. C’è molto da fare, soprattutto nella fase difensiva, dove i pitagorici sono apparsi troppo fragili e anche un po’ con la testa fra le nuvole. “Siamo in ritardo di condizione” ha più volte detto il tecnico rossoblù nei giorni scorsi, ma non può solamente essere questo. Se la serie A rispetto al campionato cadetto è un altro sport allora anche l’approccio, soprattutto per una provinciale come il Crotone, deve cambiare. Bene il gioco dal basso, il fraseggio, la voglia di andare ad attaccare. A patto però di non lasciare il fianco scoperto, perché a Marassi l’impressione era che il Genoa andava in gol un po’ quando voleva. Troppe volte i difensori sono rimasti scoperti, senza raddoppio di marcatura e con il passo di Marrone, Golemic e Magallan una volta perso diventa un’impresa recuperare un metro di svantaggio. Tutto troppo facile per il Genoa, ed era uno scontro diretto. A breve arriveranno i rinforzi, probabilmente quattro. Ma potrebbe non bastare, sicuramente le cose miglioreranno con il passare delle giornate, ma intanto ci sono in palio punti pesanti e qualcosa, se si vorrà rimanere attaccati al treno salvezza fin da subito, bisogna racimolare qualcosina. Si dovrà ripartire dalla grinta e voglia di stupire, senza mai perdere l’umiltà di sempre.