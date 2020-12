Il CSKA Sofia cala il tris ancora con Sowe. Ma che errore la difesa giallorossa

Nel momento migliore della Roma, che spingeva per il pari, arriva il terzo gol del CSKA Sofia. Errore della difesa giallorossa che regala un altro pallone agli avversari: Fazio serve indietro un pallone senza guardare se ci sono avversari appostati, Sowe ne approfitta e batte Boer per la terza volta. Doppietta personale per il centravanti ex Chievo.