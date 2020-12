Il ct del Belgio esalta Lukaku: "Strepitoso all'Inter, è nel momento migliore della sua carriera"

Il ct del Belgio, Roberto Martinez, è tornato a celebrare il gran rendimento di Romelu Lukaku con la maglia dell'Inter: "Romelu mostra una maturità che non si vede spesso negli attaccanti. Di solito un marcatore è qualcuno che si concentra principalmente sul mandare la palla in rete. Ma per Lukaku l'importante è la vittoria, essere lì per aiutare la squadra... Ed è proprio quello che fa ogni settimana. È nel momento di forma migliore della sua carriera, questo è innegabile, e sta facendo una stagione strepitosa", le parole dell'allenatore dei Diavoli Rossi sul bomber ex Manchester United.