Il ct del Belgio Martinez: "Mertens vuole la storia del Napoli. Lukaku finirà alla grande"

Roberto Martinez, ct del Belgio fresco di rinnovo fino al 2022, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport nel corso della quale ha parlato di Lukaku e Mertens, amici e connazionali che domani si affronteranno per la semifinale di Coppa Italia tra Napoli e Inter: "La partita verrà seguita da tutto il Belgio, è un'opportunità fantastica per rivedere in campo delle squadre forti". A proposito del solo Romelu: "Lo conosco da quando aveva 19 anni, per mesi ha avuto nella testa la voglia di giocare in Serie A e con un allenatore come Conte e lui ha saputo tirare fuori il meglio delle sue qualità. Può chiudere la stagione in modo incredibile". Poi spostando l'attenzione su Ciro: "Restare a Napoli è stata la decisione giusta. Poteva scegliere di andare ovunque negli ultimi anni ma la sua scelta è una storia incredibile che fa bene a tutto il calcio italiano. Il Napoli con lui ha sempre grandi ambizioni. Restare e diventare un nome importante della storia del club è la cosa più importante per lui".