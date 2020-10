Il ct del Cile attacca l'Inter: "Se Sanchez fosse impiegato di più sarebbe in condizioni migliori"

Il ct del Cile, Reinaldo Rueda, ha parlato al termine della contestata sfida di qualificazione ai Mondiali contro l'Uruguay, persa per 2-1 e che ha visto la Roja recriminare per alcune scelte controverse dell'arbitro. Il commissario tecnico si sofferma anche sulla gestione di Alexis Sanchez, attaccando direttamente l'Inter: "Voglio complimentarmi con i ragazzi per la prestazione e il coraggio che hanno mostrato. La squadra ha dimostrato di stare bene, in particolare vorrei ringraziare Alexis Sanchez che ogni volta in nazionale dimostra di essere un leader tecnico e un trascinatore. Se giocasse di più nel suo club avrebbe una migliore condizione fisica. Sfortunatamente negli ultimi mesi non ha giocato molto e questo non gli permette di essere al massimo della condizione".