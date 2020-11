Il ct del Cile torna su Alexis Sanchez: "All'Inter non ha continuità, qua fa grandi sforzi"

Il Cile c’è grande amarezza per il ko di questa notte della Roja contro il Venezuela. Il tecnico Reinaldo Rueda ha parlato in conferenza stampa, tornando ancora una volta sul nome di Alexis Sanchez dell’Inter e sul suo ruolo più centrale rispetto al solito: “L’idea era di cercare Sanchez nello stesso modo in cui sta giocando nel suo club. Alexis però è in una situazione in cui non ha continuità nel club, mentre in Nazionale è integro, fa sempre grandi sforzi e per questo lo abbiamo cercato di far giocare da seconda punta proprio come nell’Inter. Veniva da un periodo con problemi fisici e forse per questo non è riuscito ad esprimersi al suo livello. Ma per noi resta un giocatore vitale”.