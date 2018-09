Il ct della Croazia attacca Ronaldo: "Egoista, non lo vorrei mai allenare"

© foto di Imago/Image Sport

Duro attacco a Cristiano Ronaldo portato da Zlatko Dalic, ct della Croazia, tramite le colonne di Sportske Novosti. Il selezionatore della nazionale a scacchi, in relazione all'episodio avvenuto durante l'estrazione dei sorteggi di Champions, quando CR7 non si è presentato come forma di "protesta" per l'assegnazione del premio di miglior giocatore a Modric, ha dichiarato: "Ronaldo è un egoista - ha esordito Dalic - e non vorrei mai averlo nella mia squadra. Parliamo di uno di quei tipici giocatori che pensano solamente a segnare un gol, e non gli importa se la sua squadra poi perderà la partita. Modric invece è una persona brillante, sempre disposta ad aiutare gli altri".