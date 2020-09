Il ct della Danimarca su Eriksen: "Cervello e piedi fantastici: sta a noi sfruttarli al meglio"

vedi letture

In seguito al pareggio ottenuto contro l'Inghilterra, il ct della Danimarca Kasper Hjulmand, ha parlato in conferenza della prestazione e del rendimento di Eriksen, giocatore che ancora non si è riuscito a esprimere al meglio con la maglia dell'Inter: "Dobbiamo mettere Christian più nel vivo del gioco. Dobbiamo usare correttamente il suo fantastico cervello e i suoi fantastici piedi. Ci manca qualcosa in avanti. Sia in termini di rotazione che di movimenti. È chiaro che i movimenti d'attacco qualcosa con cui dobbiamo lavorare. Non vedo l'ora di tornare a lavorare insieme a questi ragazzi. Ho un numero incredibile di idee, ma so che devo stare attento a non portare troppe cose alla volta ai giocatori. Sono contento che abbiamo già provato a migliorare la nostra pressione sull'avversario".