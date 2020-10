Il ct della Slovacchia incorona Skriniar: "Mi aspetto che sostituisca Hamsik nel ruolo di leader"

Pavel Hapal, ct della Slovacchia, ha incensato di lodi il centrale della sua Nazionale e dell'Inter Milan Skriniar, sempre più una bandiera della Repre: "Nei prossimi anni ci aspettiamo che un giocatore come Milan, che ha innate in sé le doti di leadership, possa un giorno sostituire Marek Hamsik come leader della Nazionale", le sue dichiarazioni in conferenza stampa sul difensore classe '95.