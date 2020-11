Il ct Mancini salta anche Bosnia-Italia. Non è ancora riuscito a ottenere un tampone negativo

vedi letture

All’inseguimento della Final Four di Nations League, ma ancora senza Roberto Mancini. Già assente per la positività al Covid-19 in occasione dell’amichevole contro l’Estonia e nella sfida alla Polonia, il Ct della Nazionale non ci sarà nemmeno a Sarajevo. Terza gara consecutiva lontano dalla panchina per il "Mancio": risultato positivo al Coronavirus lo scorso 6 novembre ma in fase di risoluzione - riporta Sky Sport - Mancini non è ancora riuscito a ottenere un tampone negativo e dunque non sarà presente in Bosnia per l’ultimo incontro del girone in Nations League. In panchina dunque ancora spazio al vice Chicco Evani.