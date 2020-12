Il ct Mancini: "Sarà semplice recuperare Chiellini. Anche per Zaniolo ci sono ottime chance"

Nel corso dell'ultima conferenza stampa del 2020, il commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini s'è soffermato a lungo sul prossimo Europeo. E sulle possibilità di recuperare per allora Giorgio Chiellini e Nicolò Zaniolo, ha risposto così: "Per ciò che riguarda Giorgio è più semplice, Zaniolo credo abbia comunque ottime chance".

A proposito di recuperi, Mancini s'è poi soffermato anche sul ritorno in casa Inter di Stefano Sensi: "A me piace tantissimo per le qualità che ha, ha dato tanto in questo senso. Spero che stia bene".

