Il Cts dà l'ok alla quarantena light. Così la Serie A potrà concludersi senza l'utilizzo dei playoff

La FIGC ha mosso un altro passo verso la conclusione regolamentare del campionato di Serie A. Le buone sensazioni delle scorse ore sono state confermate oggi, col CTS che ha dato il via libera all’introduzione della quarantena light in caso di una nuova positività all’interno dei vari gruppi squadra. La FIGC, forte di un calo nella curva dei contagi, da giorni chiedeva al comitato tecnico-scientifico la possibilità di eliminare la norma che prevedeva la quarantena di 14 giorni per l’intero gruppo squadra in caso di nuova positività. E oggi, dopo un’attenta analisi, ecco la svolta che verosimilmente permetterà al campionato di arrivare al termine con tutte le 38 giornate disputate (quindi senza l’utilizzo dei playoff-playout).

La nuova quarantena light - Ovviamente l’attenzione verso possibili nuovi casi di contagio resterà elevata. Se dovesse verificarsi l’eventualità di un nuovo contagio, ad andare in isolamento dovrà essere soltanto il diretto interessato, mentre il gruppo squadra dovrà sottostare ad una breve quarantena di 4 giorni per poi effettuare il tampone rapido la mattina della prima partita successiva al fatto. Un successo per la FIGC che come detto, ora, vede all’orizzonte una conclusione regolamentare e sul campo del campionato 2019/2020.