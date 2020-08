Il cuore a metà di Messi: chiudere un progetto in cui non crede o restare nel club della vita?

Marca racconta i motivi che potrebbero portare all'addio di Lionel Messi al Barcellona. Ha detto a Ronald Koeman di vedersi più dentro che fuori dal club ma non ha ancora deciso. E' però in un progetto in cui non crede, nonostante dopo vent'anni il Barça sia il club della sua vita. Non gli piace come vanno le cose, non vuol essere quello che deve risolvere le cose e pensa che sia seriamente arrivato il momento di cambiare aria. Dall'altra parte della bilancia però ci sono le questioni sentimentali, perché Barcellona è l'ecosistema perfetto per Messi. Lui e sua moglie, Antonella, hanno costruito la vita e la ruotine perfetta anche per Thiago e Mateo, i figli. E terminare un ciclo così lungo non è facile.