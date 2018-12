Il curioso caso del Bologna. Con 17 milioni seduti in panchina

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Curiosa la situazione che sta vivendo il Bologna e lo scontro diretto di Empoli non ha fatto eccezione: in casa rossoblù i giocatori con gli ingaggi maggiori stanno, per lo più, in panchina. Nella sfida di domenica al Castellani fuori dall’undici titolare rossoblù c’erano sei giocatori (Destro, Dzemaili, Falcinelli, De Maio, Donsah e Mbaye) che percepivano più dei «paperoni» empolesi, ovvero Silvestre e Caputo con i loro ingaggi tra i 600 e i 700.000 euro. Un piccolo esempio di gestione poco virtuosa delle risorse. Uscendo dal confronto diretto e restando in casa Bologna, alcune scelte tecniche ormai conclamate di Filippo Inzaghi puntano più o meno indirettamente il dito sul mercato condotto dal club: a Empoli, nella partita che sportivamente parlando valeva mezza vita, i rossoblù avevano tra panchina e tribuna - esclusi dall’undici titolare - quasi una quarantina di milioni di cartellini e tra i 16 e i 17 milioni di ingaggi lordi. Cifre per certi spaventose che la dicono lunga su quante risorse si stiano sperperando sul piano tecnico. A riportarlo è il Corriere di Bologna.