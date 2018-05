Il Daily Star apre: "Allegri può ancora lasciare la Juve per l'Arsenal"

© foto di Lazzerini

Il Daily Star di questa mattina apre in prima pagina con il futuro della panchina dell'Arsenal e continua a mettere Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, in cima alla lista dei Gunners: "I want Max power" è il titolo d'apertura. Il tabloid brittanico scrive che l'allenatore è disposto a lasciare i bianconeri per approdare in Premier League, ma che tutto dipenderà dalle garanzie che il club di Londra gli potrà dare in sede di mercato. Solo se gli verranno assicurati un certo numero di acquisti di qualità, allora Allegri lascerà la Vecchia Signora.