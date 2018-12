Il De Zerbi pensiero troppo moderno per la Serie A. O per la difesa

© foto di www.imagephotoagency.it

Vince la Roma, ma perde anche il Sassuolo, davvero troppo brutto per essere vero stasera, al cospetto di una squadra sì più forte ma anche malata, che non più tardi di due settimane fa ha concesso un punto al Cagliari per poi essere graziata dal Genoa. Invece stasera la partita non è praticamente mai iniziata per i neroverdi, sotto già dopo otto minuti e di fatto mai rientrati in gioco neanche per il pareggio: troppe le disattenzioni difensive, eccessivo il palleggio perpetrato nella propria area fino a diventare maniacale. Di certo il modo di pensare e di fare calcio di De Zerbi è fuori dagli schermi, per alcuni moderno: forse troppo per la Serie A, categoria che premia chi difende duro e bene, come dimostrano anche i risultati di oggi e in generale il bel cammino in stagione di Parma e Sampdoria, formazioni che hanno basato sul rendimento difensivo tanti degli ottimi risultati di questo inizio di stagione. Di certo oggi l'atteggiamento della retroguardia neroverde è stato censurabile e per fare il salto di qualità De Zerbi dovrà lavorare tanto sugli errori individuali e di squadra che hanno spalancato le porte agli attaccanti giallorossi, Schick in primis.