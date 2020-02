Il debuttante Di Biagio alla SPAL. Dal dopo Ventura al fallimento estivo

Luigi Di Biagio è il nuovo allenatore della SPAL e quella sulla panchina degli estensi è per lui una prima volta. Una scelta coraggiosa, quella del club emiliano, che ha deciso di spezzare il sogno Semplici, di interrompere un cammino lungo sei anni. Per Di Biagio è una prima volta, perché dall'eliminazione della sua Italia Under 21 alla fase a gironi dell'Europeo giocato in casa, e dalle successive dimissioni di un'estate fa, non ha più allenato. E non ha di fatto mai allenato un club professionistico, avendo finora guidato soltanto i Giovanissimi Regionali della Polisportiva La Storta e gli Allievi della Cisco Roma.

Un tecnico Federale Di Biagio è un debuttante assoluto tra i professionisti per quanto riguarda un club. Nel 2011 ha allenato l'Ialia Under 20, dal 2013 l'Under 21 al posto di Mangia. Nel 2015 fuori alla fase a gironi, nel 2017 out in semifinale contro la Spagna. Guida ad interim anche l'Italia maggiore del post Giampiero Ventura e del pre Roberto Mancini, poi torna in carica all'Under fino ad Euro 2019. E ora la SPAL. Per una prima volta.