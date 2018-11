Il derby degli errori: difese da brividi, al 45' Parma-Sassuolo è 2-1

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Primo tempo densissimo di emozioni quello concluso da poco al Tardini di Parma tra i padroni di casa crociati e i corregionali del Sassuolo: un derby emiliano dalla tradizione inesistente che ha regalato però tanti colpi di scena, tensioni e polemiche nei primi quarantacinque minuti di gioco. Padroni di casa devastanti in ripartenza, ospiti più manovrieri ma sovrastati dagli avversari in quasi ogni frangente e "salvati" da una ingenuità di Alves, che regala a Babacar il rigore in grado di mantenere in gara i neroverdi.

LA FRECCIA NERA - Al sesto ripartenza letale dei crociati, che fanno correre la palla per tutto il campo nel giro di pochi secondi: lancio dalle retrovie, spizzata di testa di Barillà, colpo d'esterno di Gervinho, Consigli tocca, insegue la sfera sulla linea e la toglie persino dalla porta ma la freccia ivoriana brucia Ferrari in velocità e, da due passi, riprende palla per ribadirla in rete. Sassuolo allo sbando, De Zerbi in panchina si infuria all'ennesima occasione concessa, a Siligardi nella circostanza, ma il raddoppio è dietro l'angolo. La difesa ospite dorme ancora, su angolo calciato in mezzo da Siligardi Inglese centra Consigli, Magnani alza la traiettoria ma serve, con l'aiuto della traversa, il più facile dei tap in a Bruno Alves, che insacca con calma olimpica. E' la sua prima rete con la maglia dei biancrocociati.

VAR ANCORA PROTAGONISTA - Dopo l'amara, ma giusta, decisione contro l'Udinese, ancora VAR protagonista al Tardini. Il fallo arriva su calcio piazzato scodellato in area di rigore da Berardi, per effetto di una trattenuta di Bruno Alves ai danni di Babacar, evidentissima dal replay: tecnologia in funzione, giallo al portoghese che aveva siglato il raddoppio pochi minuti prima. Babacar dal dischetto non sbaglia e riapre tutto con altri quarantacinque minuti da giocare. C'è spazio per un ulteriore caso da rivedere al monitor: Bastoni stoppa goffamente in area di rigore facendo sbattere la palla sul ginocchio e poi sul braccio. L'arbitro vuole rivedere l'azione, ma è tutto regolare.