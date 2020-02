Il derby di Milano visto dalla CNN: Lukaku surclassa Ibrahimovic

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Da sempre, il derby di Milano è considerato evento mainstream, con giornali e tv di tutto il globo sintonizzati sulle frequenze di San Siro quando va in scena la stracittadina. La partita di ieri non ha fatto eccezione e una delle tante sintesi del giorno dopo arriva dalla prestigiosa CNN che per il suo titolo utilizza il messaggio social di uno dei grandi protagonisti: '"There's a new king in town", Romelu Lukaku batte Zlatan Ibrahimovic nel derby di Milano'.

Il nuovo re della città è ovviamente il belga dell'Inter che riprendendo la foto della sua esultanza alla bandierina ha espresso questo pensiero, probabilmente rivolgendosi al diretto avversario che in passato si è spesso definito tale. Per l'emittente all-news Lukaku ha giocato un ruolo da stella, aiutando in modo decisivo la squadra a raggiungere una straordinaria rimonta in un derby definito indimenticabile.