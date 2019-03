Il derby lo vince chi sta peggio. Svolta Lazio, tra le incertezze della Roma

© foto di www.imagephotoagency.it

Vince chi sta peggio. È il grande luogo comune del derby e anche quello di Roma non ha deluso le aspettative. I sei punti di ritardo della Lazio rispetto ai giallorossi prima della sfida, peraltro virtuali perché i biancocelesti devono recuperare la gara con l'Udinese, non bastavano a rendere conto del momento delle due compagini capitoline.

La Lazio veniva dalla sconfitta contro il Genoa e dal doppio KO in Europa League contro il Siviglia. Immobile nelle ultime 11 partite aveva segnato appena 2 gol, anche contro il Milan era arrivata una gara fatta di tanti tiri e zero reti. Più in generale, finora in campionato la squadra di Simone Inzaghi non aveva mai battuto un'avversaria che la precedesse in classifica. Si direbbe la fotografia di un gruppo che ha qualche difficoltà nei momenti clou della stagione. La Roma, viceversa, si presentava al derby lucidata a dovere. Il 2-1 al Porto in Champions da difendere, quattro vittorie consecutive in campionato, lo status di imbattuta che durava addirittura dal 22 dicembre contro la Juventus. Un modo invidiabile di presentarsi alla stracittadina, o forse no?

Il recupero di Kostas Manolas non andato a buon fine ha dato le prime avvisaglie. Il gol di Caicedo, con la difesa giallorossa messa in crisi proprio dalla velocità di Correa, le ha confermate. Per chi avesse avuto qualche dubbio, il 2-0 di Immobile è arrivato nel miglior momento dei ragazzi di Di Francesco, quando il pareggio sembrava nell'aria. Lì è rimasto, beffardo, in una batosta che nella città si farà sentire, anche perché un 3-0 della Lazio non si verificava da tredici anni. È bella anche per questo, Roma: si vive per il derby, prima e dopo del derby. E quasi sempre lo vince chi arriva peggio. Non è solo un luogo comune.