Il derby si sblocca subito: Quagliarella firma l'1-0 doriano

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Vantaggio della Sampdoria con Fabio Quagliarella, al minuto numero 8. L'attaccante di Castellammare di Stabia ha segnato di testa, su traversone di Ramirez dalla corsia destra dopo aver anticipato anche il suo compagno di squadra Tonelli. Nulla da fare per Radu e per il Genoa, costretto a subire il gol doriano in avvio di partita..