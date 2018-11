Il difensore che non ha mai convinto Allegri. Rugani, l'addio è più vicino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il difensore che non ha mai convinto Massimiliano Allegri. Dovesse davvero lasciare la Juventus, questa sarebbe una descrizione più che azzeccata per descrivere il percorso in bianconero di Daniele Rugani. Dal 2012 legato alla Vecchia Signora, dal 2015 in rosa, il centrale lucchese non è riuscito fin qui a conquistarsi un ruolo da titolare. Nasce da qui lo sfogo recentissimo del padre via social network: al netto delle dichiarazioni di facciata, il malessere c'era ed è emerso. Ora è il momento delle scelte.

Alla finestra c'è la Roma. Il club giallorosso teme un addio di Manolas, logico che Monchi cerchi di cautelarsi. Al netto dello scarso minutaggio sin qui raccolto, è uno dei giovani difensori italiani su cui puntare. Uno di quelli il cui talento è cristallino. E, pur con poche presenze, c'è un dato singolare: Rugani giocherà meno di altri, ma quando lo fa è titolare. Al di là delle presenze, c'è poi un altro dato che può spiegare le valutazioni della Juve: come vi abbiamo spiegato, per fare un investimento a centrocampo c'è bisogno di liberare uno slot. Magari in difesa, dove è ballotaggio tra Rugani e Mehdi Benatia, anche lui poco convinto dallo scarso impiego. In estate, Rugani aveva vinto il duello con Caldara per chi dovesse rimanere a Torino. Sei mesi dopo, la fiducia di Allegri pare ancora lontana. E l'addio più vicino.