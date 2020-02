vedi letture

Il difficile momento di Allan. Per il brasiliano è la terza esclusione consecutiva

Detto dell'assenza nell'undici titolare del capitano Lorenzo Insigne, in casa Napoli fa discutere l'esclusione, la terza consecutiva, di Allan. Il centrocampista anche stasera contro l'Inter partirà dalla panchina dopo che la stessa sorte gli era toccata nelle ultime due di campionato contro Sampdoria e Lecce.

Dopo i problemi muscolari delle scorse settimane e i 180' passati a sedere in campionato, quella di oggi sembrava la serata giusta per rivederlo in campo. E invece Gattuso, ancora una volta, ha mostrato di avere idee diverse.