Il diluvio con l'Udinese e basta: Zapata, l'assenza più pesante per Gasp

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Più che talismano, motore e perno dell'attacco. Il diluvio di reti contro l'Udinese non tragga d'inganno: su sette partite giocate, l'Atalanta ha vinto soltanto una volta senza Duvan Zapata in campo. E dovrà provarci oggi contro la Juventus, contro la prima della classe. Con la punta colombiana, la Dea ha collezionato ben cinque vittorie, una sconfitta e un pareggio. Manca invece da un mese e da allora l'Atalanta ha pareggiato contro Lazio, Napoli e Sampdoria, vinto contro l'Udinese, perso contro il Cagliari, pareggiato e perso contro il Manchester City. A livello di gol da una parte il bilancio è drogato dal 7-1 all'Udinese ma rimesso in pari dal 5-1 in casa contro i Citizens. La sostanza è una: Gasperini rimpiange Duvan, perché come caratteristiche fisiche e tattiche, non ne ha un altro in rosa.