Il direttore dello Spallanzani: "Fare test ogni giorno ai calciatori non sarebbe etico"

"Adesso i test sui calciatori non sarebbero etici". Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il dottor Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dello Spallanzani di Roma, dice la sua sulla possibile ripartenza del calcio: "Al momento non ci sono patenti di immunità. E fare test ogni giorno agli atleti, mentre il personale sanitario non riesce a farli, non sarebbe etico. Chi parla di patenti di immunità non sa nulla di malattie infettive".