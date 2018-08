Il disastro in numeri del Milan: peggior attacco della giornata in A

Approfondimento realizzato grazie a Wyscout, leader nel settore dello scouting e dell'analisi delle partite e dei calciatori

Solo 8 occasioni offensive, solo due con occasione da gol ed entrambe realizzate. Il Milan è la peggior squadra del secondo turno di Serie A secondo i dati rilevati dal Wyscout Report. Una distanza nettissima rispetto al Napoli che ha avuto addirittura 31 azioni offensive costruire, 8 con occasione e 3 con rete. Sul podio Empoli e Sampdoria, 26 e 24, ma senza realizzazioni. I rossoneri, però, sono anche la formazione che ha tirato meno da fuori area (1 solo con una media di 5.6 di giornata). In quanto a tiri totali, il Napoli ne ha piazzati 23, solo 7 quelli del Milan: ultimo il Parma che in porta non ne ha fatti nessuno.