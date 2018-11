Il disastroso inizio della carriera da tecnico di Thierry Henry

Una carriera da calciatore strepitosa. Un passato, recente, da pundit di altissima qualità. Poi il ruolo di vice della Nazionale belga. Infine, la prima da allenatore in carica. Thierry Henry è partito dall'alto ma si è da subito accorto delle vertigini del calcio che conta. Dal suo Monaco, dove è cresciuto calcisticamente: dall'infanzia calcistica a oggi è trascorso tanto ma Titì pare ancora acerbo per guidare una grande panchina. Il tempo darà la sua riprova ma la caporetto Champions di oggi è preoccupante: ko alla prima contro lo Strasburgo in Ligue 1, il suo Monaco non ha mai vinto nelle cinque gare da allenatore. Il pari in Belgio per 1-1, poi il 2-2 in casa contro il modesto Dijon, a seguire il ko per 1-0 dal Reims e oggi, nel Principato, il tracollo. 0-4 per il Club Brugge, segnali preoccupanti. Per il Monaco. E per Thierry Henry.