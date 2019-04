Il dominatore del centrocampo. Questo Ramsey fa già sorridere la Juve

Fonte: Dall'inviato a Londra

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sette milioni di euro più bonus. Questo l'ingaggio che Aaron Ramsey percepirà a partire dal prossimo primo luglio, quando si trasferirà a Torino per vestire la maglia della Juventus. Stasera un primo assaggio della sua qualità, per presentarsi nel migliore dei modi ai tifosi italiani che ancora non hanno a pieno consapevolezza della forza del classe '90 gallese.

Il gol che ha sbloccato il risultato all'Emirates Stadium contro il Napoli in Europa League rappresenta una sfida in Serie A che si anticipa di qualche mese, per il calciatore già sposo della Signora. Intanto Ramsey continua a giocare e fare le fortune del'Arsenal, come nulla fosse accaduto e come se nulla dovesse accadere. Come se avesse detto di voler restare a vita a Londra sponda gunners, invece continua a fare il padrone del centrocampo di Unai Emery per lasciare il miglior ricordo possibile all'Emirates Stadium.

Il tecnico spagnolo potrà contare su di lui ancora per poco, la Juventus lo attende e Max Allegri non può che sorridere pensando a un Ramsey così decisivo sui palcoscenici europei. Ma anche contro il Napoli, antagonista principale della Juve negli ultimi due campionati.