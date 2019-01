Il domino del Pipita: tutti i gol che possono cambiare maglia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non solo Higuain. A margine del “big deal” che contraddistinguerà il futuro dell’attaccante argentino e delle sorti offensive del Milan con il coinvolgimento di Piatek, c’è una moltitudine di centravanti che attendono di essere parte integrante di questo incastro e che potrebbero vedere rivoluzionato il proprio destino a breve e medio termine. La prima casella da incastrare è quella del sostituto eventuale del polacco in rossoblu, ed allora attenzione alle candidature made in Raiola come Mario Balotelli che non ha ancora firmato con l’Olympique di Marsiglia e quella di Moise Keane per il quale il Genoa ha avanzato qualche sondaggio più che interessato. La scommessa che stuzzica è invece quella di pescare ancora una volta in Polonia, sognando di ripetere l’exploit estivo: l’indiziato ha il profilo di Swiderski, classe 97 in forza allo Jagellonia. In uscita da Genova attenzione al destino di Lapadula, in sospeso tra serie A e sondaggi francesi come quelli del Monaco, mentre la scommessa inattesa potrebbe rispondere ai nomi di Facundo Ferreyra del Benfica e John Guidetti dell’Alaves. Insomma, gol assicurati in cerca di sistemazione.