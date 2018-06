Il domino delle panchine di A: mancano due emiliane, un solo straniero

© foto di Federico Gaetano

Il domino delle panchine è quasi concluso, all'appello - oltre la ventesima squadra del prossimo torneo di Serie A - mancano Sassuolo e Bologna dopo che il Cagliari s'è affidato a Rolando Maran e l'Udinese a Julio Velazquez. Il tecnico ex ChievoVerona ha così deciso di ripartire dalla Sardegna, per continuare il lavoro interrotto ai clivensi, mentre l'ex Alcorcon approda in Italia per farsi conoscere ai tifosi friulani e non solo. Mancano gli ultimi tasselli, ma anche in Emilia sembra tutto fatto: il Bologna ha deciso di puntare su Pippo Inzaghi, ora in corsa col Venezia nei playoff di Serie B, mentre il Sassuolo dovrebbe chiudere a breve con Roberto De Zerbi. Tra l'altro è da sottolineare il fatto che le squadre della prossima A avranno tutti tecnici italiani, tranne l'Udinese.

Queste gli allenatori per la prossima stagione:

Atalanta - Gian Piero Gasperini (confermato)

Bologna - panchina libera, Flippo Inzaghi il prescelto

Cagliari - Rolando Maran (nuovo)

ChievoVerona - Lorenzo D'Anna (confermato)

Empoli - Aurelio Andreazzoli (confermato)

Fiorentina - Stefano Pioli (confermato)

Genoa - Davide Ballardini (confermato)

Inter - Luciano Spalletti (confermato)

Juventus - Massimiliano Allegri (confermato)

Lazio - Simone Inzaghi (confermato)

Milan - Gennaro Gattuso (confermato)

Napoli - Carlo Ancelotti (nuovo)

Parma - Roberto D'Aversa (confermato)

Roma - Eusebio Di Francesco (confermato)

Sampdoria - Marco Giampaolo (confermato)

Sassuolo - panchina libera, Roberto De Zerbi il prescelto

SPAL - Leonardo Semplici (confermato)

Torino - Walter Mazzarri (confermato)

Udinese - Julio Velázquez (nuovo)