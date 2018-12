Il dopo De Vrij non è mai stato un problema. Parola di Acerbi

Un tira e molla durato settimane. Ma che alla fine si è concluso come volevano i protagonisti, ovvero Lazio e Francesco Acerbi. In estate, dopo l'addio di De Vrij, gli uomini mercato biancocelesti avevano individuato fin da subito nel giocatore del Sassuolo il principale e migliore sostituto dell'olandese volato a Milano. Il Sassuolo ha retto finché ha potuto, ma alla fine si è dovuto arrendere all'inevitabile cessione del classe '88. Che fin dalle prime battute del ritiro ha allargato le spalle e si è caricato sopra le sorti della retroguardia laziale. E Inzaghi, da parte sua, gli ha dato fiducia incondizionata. Un antefatto lungo ma utile per spiegare in contesto in cui Acerbi si è (ottimamente) inserito. E in campionato, da inizio stagione, non ha mai perso un solo minuto di gioco regalando spesso e volentieri prestazioni ben al di sopra della sufficienza. Condite, giusto precisarlo, pure da 3 gol (compreso quello di oggi), bottino certamente non scontato per un difensore.

Il gol di oggi, appunto il terzo in campionato, arriva dopo la delusione del gol cancellato dal VAR lunedì scorso a Bergamo, nel recupero della sfida contro l'Atalanta. Questa volta la tecnologia, nonostante un silent check, non ha trovato irregolarità nella spaccata a centro area del difensore che ha potuto così liberare quell'urlo rimasto in canna solo pochi giorni fa.