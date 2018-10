Il doppio play dona imprevedibilità, ma manca il centravanti

© foto di www.imagephotoagency.it

Promossi, decisamente. Sia Jorginho che Verratti stanno giocando una buona partita con la maglia azzurra, intercambiandosi nel ruolo di regista davanti alla retroguardia, con il compito di impostare e trovare il passaggio giusto fra le linee. Più di una volta, sia in fase di non possesso che in quella di costruzione, hanno cercato il pallone per verticalizzare il prima possibile, cercando pure passaggi fra le linee, oltre a dribbling per la superiorità numerica. Un passo in avanti rispetto alla sfida con la Polonia di un mese fa, dove l'italobrasiliano veniva braccato da Zielinski e sembrava l'unico in grado di accendere la luce per le linee di passaggio.

Se da una parte l'esperimento è riuscito, dall'altra continua a mancare una concretezza che, in tempi recenti, era una virtù. Certo, meglio Toni o Balotelli del tridente leggerino. Bernardeschi e Insigne hanno giocato un'ottima partita, Chiesa ha voluto strafare in un paio di occasioni ma ha dato comunque un bel contributo in fase di accelerazione. Lo zero a zero è certamente bugiardo, il problema è che il centravanti continua a non esserci. Forse Immobile può essere una soluzione da valutare, perché in grado di intercambiarsi sulle ali e, certamente, più concreto dei suoi compagni di reparto.