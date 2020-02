Il dottor Zidane ha curato il Real Madrid: tutti i numeri della capolista

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il dottor Zinedine Zidane ha curato il Real Madrid. Prima in classifica da sola nella Liga con 49 punti (+3 sul Barcellona), agli ottavi di finale di Champions col Manchester City e ai quarti di finale di Copa del Rey con la Real Sociedad, la squadra merengue non vuole precludersi davvero niente quest'anno.

Dopo il fallimento della passata stagione, il ritorno di Zizou in panchina sta finalmente portando infatti i frutti sperati, con un netto cambio di passo. Lo dicono chiaramente i numeri: i blancos di Zidane non vengono sconfitti da ben 21 incontri, hanno subito meno reti in campionato rispetto a tutti i loro predecessori e riescono a cambiare volto con successo a seconda dell'avversario e della partita.

Non sorprende così il fatto che siano ben quattro i moduli utilizzati finora da Zidane in questa stagione. Con una mossa tattica che si sta confermando decisiva di settimana in settimana: il doppio pivote Casemiro-Valverde. Senza dimenticare poi le scommesse vinte coi giovanissimi Rodrygo-Vinicius Jr o il rendimento sensazionale di Karim Benzema sotto porta: con 18 centri (13 in campionato), l'attaccante francese oggi è infatti per distacco il miglior marcatore del Real e il secondo miglior cannoniere della Liga, a -1 da Lionel Messi.