© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Visto il weekend terribile da cui Roma e Porto arrivano (sconfitta nel derby e quarto posto che si allontana per i giallorossi, addio al primo posto dopo il ko interno nel Classico col Benfica per i lusitani), quella che si giocherà stasera all'Estadio do Dragao di Porto sarà necessariamente una sfida di tecnica, tattica ma anche e soprattutto cuore.

Quello giallorosso, dolorosamente ferito dal dispiacere della stracittadina, dovrà battere fortissimo per dare una risposta concreta e immediata nella gara più attesa del 2019, per ora almeno, quella che porta direttamente ai quarti di finale di Champions. Chi riuscirà a tenere a livello di concentrazione e agonismo, sarà protagonista del sorteggio UEFA di venerdì e tra le otto squadre rimaste, di certo sarà una delle meno gradite.