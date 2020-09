Il ds Carta: "Trattiamo Godin, che ha espresso il suo gradimento per Cagliari. Ma non è facile"

Pierluigi Carta, direttore sportivo del Cagliari, nel corso della conferenza stampa di presentazione di Razvan Marin ha fatto il punto sulla trattativa per l'acquisto dall'Inter di Diego Godin. Queste le sue parole: "È un campione che non ha bisogno di presentazioni: è un giocatore che può interessare tanti club, come il Cagliari. C'è stato un approccio con il club e con il calciatore che ha espresso il suo gradimento per la destinazione. Ma è una trattativa che non è facile, siamo in una fase embrionale: ci dovessero essere le condizioni sarebbe un'ottima occasione per noi, perché sappiamo quanto possa rappresentare per il Cagliari".