Il ds del Lipsia sul futuro di Schick: "La crisi può cambiare i costi del riscatto"

Il direttore sportivo del Lipsia Krosche ha parlato del futuro di Patrik Schick, attualmente in prestito dalla Roma al club tedesco con opzione per completare l'acquisto fissata a 29 milioni di euro: "Si trova molto bene con noi e questa opzione al momento non è cambiata. Non so cosa accadrà nelle prossime settimane ma è chiaro che tutti dovranno affrontare la crisi che stiamo vivendo. Sarà un mercato di trasferimenti diverso rispetto al passato e molto dipenderà anche dalla possibilità di finire o meno i campionati e le varie competizioni". A riportarlo è Sport Bild.