Il ds dell'Athletic Bilbao chiude le porte a Higuain: "Avere il nonno basco non basta"

Rafa Alkorta, direttore sportivo dell'Athletic Bilbao, ha parlato a Onda Cero delle voci relative all'interesse per Gonzalo Higuain, attaccante della Juventus che ha i nonni di origine basca: "Per poter firmare con noi dovrebbe essere nato o formato qui. Se non risponde a queste regole, non vale. Non so se un giorno verranno modificate queste regole, ma ora non vale".