Il dubbio di Sarri per Lione: Chiellini sì o no? Il capitano al 100% solo contro l'Inter

Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci, Matthijs De Ligt. Saranno loro a giocarsi, presumibilmente, i due posti al centro della difesa nella sfida degli ottavi di Champions League contro il Lione. La scelta di Maurizio Sarri, però, sembra essere scontata: il capitano è tornato a essere titolare dopo 182 giorni ma non ha ovviamente quella forza nelle gambe e quella reattività che servirebbero in una partita così delicata, uno scontro diretto fondamentale per il prosieguo della stagione.

Lo ha ammesso anche lo stesso Sarri nel post-partita, quando ha dichiarato: "Ha fatto un'ora oggi e venti minuti nell'ultima partita e con lui in campo non abbiamo preso gol. Vista l'evoluzione degli ultimi giorni, è tornato in campo prima del previsto e può essere pronto nelle prossime due partite". Pochi dubbi, quindi: in Francia ci sarà spazio alla coppia che ha giocato più minuti fino a questo momento, mentre Chiellini vede come obiettivo il Derby d'Italia dell'Allianz Stadium, dove servirà la sua grande esperienza per aiutare i compagni e una retroguardia che, senza di lui, ha fatto spesso acqua.