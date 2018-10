Il duro lavoro ripaga sempre: Tite premia la grande crescita di Allan

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo averlo ignorato fino ad ora, il CT del Brasile Tite si è arreso all'evidenza delle grandi prestazioni di Allan Marques Loureiro con la maglia del Napoli e ha finalmente deciso di convocare il centrocampista originario di Rio de Janeiro per le prossime amichevoli della Nazionale verdeoro, contro Uruguay e Camerun.

Un riconoscimento davvero meritato per un giocatore che negli ultimi anni è cresciuto in maniera esponenziale, passando da semplice incontrista a giocatore completo, capace di coprire le due fasi in modo straordinario e di imporsi in ogni zona del campo. A vederci lungo, come spesso è accaduto negli ultimi 20 anni, è stata l'Udinese, che nel 2012 lo prelevò dal Maldonado per soli 3 milioni di euro. Tre anni in Friuli, dove si impone come uno dei migliori della Serie A nel suo ruolo, poi la cessione al Napoli, che nel 2015 sborsa 11,5 milioni per strapparlo alla concorrenza di altri club. All'ombra del Vesuvio Allan disputa un grande primo campionato ma non riesce a imporsi nel secondo, complice anche l'arrivo di Zielinski. Nella scorsa stagione, però, il classe 1991 mette in mostra tutto il proprio repertorio, esaltato dalla cura-Sarri: 50 presenze, 4 reti e un ruolo da assoluto protagonista e titolare inamovibile nella splendida cavalcata che porta i campani a un passo dallo Scudetto. Con Ancelotti la musica non è cambiata e finalmente è arrivato il premio tanto atteso. Anche l'Italia ci aveva pensato, ma il richiamo del proprio Paese è stato più forte.