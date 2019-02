© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nell'ultima sfida contro il Cagliari, dopo 8 partite consecutive in gol per un totale di 14 centri, Duvan Zapata era rimasto a secco. E qualcuno aveva immaginato il colombiano in fase calante dopo l'exploit a cavallo fra la fine del girone d'andata e l'inizio di quello di ritorno. Ma oggi contro la SPAL, in una partita ricca di insidie per la Dea, il colombiano è tornato con forza ad essere protagonista. E alla fine dei soffertissimi 90 minuti il tabellino racconta di un assist (per il pareggio di Ilicic) e un gol per il definitivo 2-1 da parte del centravanti dell'Atalanta. Un apporto fondamentale in termini statistici in una partita che non era certo sembrata la migliore stagionale del colombiano, anzi. Nel primo tempo erano state pochissime le palle giocabili, tanto che nella ripresa Gasperini lo ha leggermente decentrato sulla destra con la speranza di trovare maggiori spazi. E così è stato, con Zapata che come detto ha realizzato il 15 gol nelle ultime 10 partite. Numeri da bomber di razza che mantengono il giocatore ai vertici della classifica capocannonieri e, soprattutto, la sua Atalanta in piena lotta per l'Europa che conta. L'obiettivo dichiarato è sempre l'Europa League, ma a questo punto della stagione non sognare la Champions sarebbe veramente un grosso errore.