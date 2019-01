Il fallimentare azzardo di Spalletti e il peso del caso Perisic

Torino-Inter 1-0 (35' Izzo)

3-5-2. Per sfidare Walter Mazzarri, per metterlo allo specchio. Solo che il tecnico granata e i suoi giocatori sono ben più che abituati al suddetto schema, mentre Luciano Spalletti ha provato a tirar fuori troppi conigli dal suo cilindro. Così la gara è stata un fallimento: i tre dietro hanno sofferto il pressing dei due avanti granata, Zaza e Belotti, cosa che Icardi e Lautaro Martinez non sono riusciti a fare. L'inserimento di Politano ha dimostrato che quello di Spalletti è stato un azzardo fallimentare: una volta tornata al 4-3-3, l'Inter ha dimostrato di trovarsi ben più a suo agio nel suo consueto abito. Solo che, in tutto questo, pesano i casi di mercato. Candreva ha già fatto capire di avere mal di pancia da scarso utilizzo, Politano è stato inspiegabilmente tenuto fuori oggi e, se Lautaro da esterno non funziona, inficia tanto sulle scelte di Spalletti il caso Ivan Perisic. "Ha chiesto di andare", ha detto Giuseppe Marotta, uomo dei conti e del mercato nerazzurro al fianco di Piero Ausilio. I mal di pancia, purtroppo, sono sempre più consueti nel calcio odierno ma il fatto che scoppi oggi, a quattro giorni dalla fine delle trattative invernali, lascia spiazzata l'Inter. E Spalletti. Che ha dovuto azzardare, fallendo, mettendo uno specchio tattico, improvvisato, davanti al Torino di Mazzarri.