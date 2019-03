Il fallimento del dopo Alisson. Robin Olsen e l'ennesima papera

Roma-Napoli 1-4 (2' Milik, 45'+2 Perotti (R), 49' Mertens, 55' Verdi, 81' Younes)

© foto di Federico Gaetano

Il tiro al bersaglio è sport preferito delle critiche postume ma stavolta è inevitabile. Robin Olsen, che a inizio stagione indossava il mantello del supereroe giallorosso, è l'uomo copertina del fallimento del dopo Alisson. Disse lo scorso dicembre, dopo le papere col Cagliari, "non mi spiego gli errori sui gol, sono senza parole". La fotografia che meglio lo racconta riguarda Kostas Manolas: lo svedese cade lento, goffo, sul cross di José Maria Callejon. Manca il pallone, Dries Mertens appoggia in rete sereno e sorridente. Il greco si volta, per non incrociare lo sguardo con Olsen. Si mette le mani sul volto, sconsolato. L'Olimpico di Roma fischia, sconsolato più che disperato. Il tutto, peraltro, dopo una sosta per le nazionali dove l'estremo difensore ha combinato errori e disastri pure con la Svezia, contro la Norvegia. Quando la tenuta mentale di un portiere viene meno, urgono scelte. Claudio Ranieri ha voluto confermare la fiducia a Olsen, tenendo ancora in panchina Antonio Mirante. Quanto potrà durare? Giudicando l'annata e non il valore assoluto, s'intende, quanto, ancora, il fallimentare dopo Alisson potrà essere affidato all'estremo difensore scandinavo?