Il fantasma di Nainggolan

Manca poco alla telefonata da parte di Spalletti e dei dirigenti nerazzurri a "Chi l'ha visto?" per avviare la ricerca del vero Radja Nainggolan. Il centrocampista belga, voluto fortemente dall'allenatore toscano la scorsa estate, è un fantasma che gira per il campo di San Siro, mostrando al pubblico nerazzurro una controfigura che niente ha a che fare con il tuttocampista visto spesso e volentieri nell'esperienza romanista.

TUTTO SOTTO TONO - Se il problema poteva sembrare semplicemente quello fisico, con una condizione ancora molto lontana dal top, adesso anche la sua condizione mentale pare ormai influire e non poco nel suo rendimento quotidiano. Un giocatore che prima faceva della forza ma anche dell'intelligenza tattica le proprie armi più interessanti, adesso riesce a malapena a recuperare qualche pallone in mediana come il più normale dei centrocampisti del nostro campionato.

UN INVESTIMENTO SBAGLIATO - Facile puntare il dito sui dirigenti nerazzurri per un'operazione che ha visto anche la cessione di Zaniolo alla Roma, proprio per portare il Ninja alla corte di Spalletti. Il problema è che questo investimento è ad altissimo rischio non solo tecnico ma anche economico. Con un altro anno sulle spalle e con una stagione come questa sul groppone, è chiaro che sia complicato in estate cercare di mettere il belga sul mercato ma è altrettanto complicato pensare che possa restare in nerazzurro con un rendimento così scarso.

TRE MESI PER CAMBIARE - Il tempo per rilanciarsi, anche in nerazzurro, c'è ancora. Però serve un cambio di passo deciso e senza titubanze che principalmente deve arrivare dallo stesso giocatore. Prima di tutto l'obiettivo deve essere quello di ritrovare la condizione atletica, poi la fiducia persa per strada. Le caratteristiche per far sbocciare un innamoramento tardivo con San Siro e gli interisti ci sono tutte. Ma di questo passo è più facile pensare a un divorzio anticipato, che a una luna di miele tardiva.