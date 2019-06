Il fantastico mese di Emerson Palmieri: dall'EL alla... Juve?

Fonte: Dall'inviato allo Spiros Louis, Atene

Gli ultimi trenta giorni possono cambiare definitivamente la carriera di Emerson Palmieri. Perché un mese fa esatto, contro l'Eintracht di Francoforte, era riuscito a raggiungere la finale di Europa League, poi stravinta contro l'Arsenal, con l'italobrasiliano protagonista assoluto, fra i migliori in campo, tra l'assist (stupendo) per Giroud e una ottima prestazione difensiva. L'ottima stagione con Maurizio Sarri lo confermava, di fatto, al di là del dualismo con Marcos Alonso, con l'intenzione di rimanere al Chelsea.

LA NAZIONALE - Se oggi ci poteva essere un ballottaggio, in vista di Grecia-Italia, era quello proprio tra Emerson Palmieri e Cristiano Biraghi, quest'ultimo sempre utilizzato come titolare da Roberto Mancini. Era un 60-40%, fino all'allenamento di rifinitura di ieri proprio allo Spiros Louis, con il terzino che urla dal dolore, esce accompagnato dai sanitari a braccio, toccandosi il ginocchio. Quindi Palmieri oggi sarà titolare, in una gara che può già determinare molto del gruppo della nazionale italiana, lanciando verso la qualificazione.

LA JUVE? - Nelle ultime settimane i bianconeri si sono interessati al cartellino dell'italobrasiliano, bloccato dalla finestra trasferimenti sospesa per il Chelsea, ma virtualmente non incedibile. Dovesse andare via Alex Sandro, con discreta plusvalenza, allora la Juventus è già pronta a presentare un'offerta per Emerson. L'estate, d'altronde, è appena iniziata.