Il faro offensivo di Andreazzoli: Zajc pronto alla consacrazione

© foto di Federico Gaetano

Ha appena 24 anni ma già tanta personalità e qualità incredibili. Miha Zajc aveva già assaggiato la Serie A, nel 2017 appena arrivato a Empoli, ma adesso è pronto per diventare una delle potenziali stelle del domani. Risultando decisivo, però, già nell'immediato come fatto stasera al Castellani.

Il trequartista sloveno ha messo a soqquadro la difesa del Cagliari con giocate, accelerazioni e filtranti. Un mal di testa collettivo per la difesa di mister Maran mentre Andreazzoli gongola perché l'ex Olimpia Lubiana rappresenta il faro offensivo della sua formazione, colui che illumina la squadra. Questa sera, contro i sardi, ben due assist utili a conquistare i primi tre punti in palio: in traversone basso concluso a rete da Krunic, prima del passaggio decisivo per il 2-0 di Caputo. Un talento ancor giovane quanto cristallino, ma pronto a farsi conoscere anche in Serie A. L'uragano Zajc ha già colpito il Cagliari.