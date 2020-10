Il fascicolo della Procura si chiuderà senza conseguenze: De Laurentiis non sapeva di essere positivo

Il fascicolo aperto dalla Procura FIGC nei confronti di Aurelio De Laurentiis si chiuderà con un nulla di fatto. Lo racconta il Corriere della Sera: aperto come atto dovuto dopo la positività del presidente del Napoli, non comporterà alcuna indagine. Perché un dato di fatto è già noto: De Laurentiis non sapeva di essere positivo nel momento in cui ha partecipato all'assemblea di Lega Serie A. ADL aveva sì effettuato il tampone prima di partire, ma perché rientrava nell'ambito del protocollo sanitario. E ne ha avuto l'esito soltanto in serata. Nessuna conseguenza a suo carico.