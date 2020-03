Il fedelissimo Joao Pedro e il saldo in rosso con la classifica. I numeri di Maran a Cagliari

vedi letture

E' finita l'avventura di Rolando Maran sulla panchina del Cagliari. In carica dall'estate del 2018, questo è il bilancio dell'allenatore che oggi è stato esonerato dal club di Tommaso Giulini. 70 partite complessive di cui 64 in Serie A, un bilancio in rosso tra vittorie e sconfitte e anche in quanto a gol fatti e subiti. A pesare la scorsa stagione, in questa il saldo è di 8 successi, 8 pari e 9 ko, col crollo arrivato nel 2020. Il fedelissimo è Joao Pedro, insieme ad Artur Ionita, col brasiliano che è pure il miglior marcatore della sua avventura al Cagliari.

Partite 70

Vittorie 22

Pareggi 20

Sconfitte 28

Gol fatti 78

Gol subiti 105

Calciatori più impegnati Joao Pedro, Artur Ionita (64 presenze)

Miglior marcatore Joao Pedro (24 gol)

Miglior assistman Radja Nainggolan (6 assist)