Il Fenomeno Ronaldo e gli infortuni: "Sono stato allenato male. A Dio chiedevo: perché a me?"

Lunga e interessante diretta Instagram, quella andata in scena tra due grandissimi ex campioni del calcio come Ronaldo e Del Piero. Tra i tanti temi interessanti, anche quello degli infortuni che hanno martorizzato il brasiliano. Il 12 aprile del 2000 Ronaldo si ruppe il ginocchio nella finale di andata di Coppa Italia contro la Lazio: "Stavo benissimo - racconta parlando con Del Piero - da quattro o cinque anni non avevo problemi fisici. Prima del 2000 ci siamo sempre allenati in maniera molto diversa rispetto ad ora. Spesso mi sono ritrovato a correre con Roberto Carlos e Cafù e dovevo seguire il loro ritmo per 10 giri di campo. Cosa che a me non serviva per le caratteristiche che avevo. Queste lunghe distanze mi hanno sempre turbato moltissimo. Dopo il 2000 le squadre hanno cominciato a fare allenamenti individuali, cercando di ottimizzare le qualità del singolo. Non voglio dare la colpa a nessuno ma l'unica spiegazione che do al mio infortunio è che sono stato allenato male prima. A Dio chiedevo perché fosse capitato proprio a me, ci ho messo due anni per recuperare. Ma ne sono uscito migliore".