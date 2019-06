© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Flamengo sogna in grande, dà segnali di grande ambizione, a cominciare dalla scelta di Jorge Jesus come nuovo tecnico. Secondo i media brasiliani, tanti gli obiettivi di prima mano sulla lista degli obiettivi. Tra questi, oltre a Rafinha del Bayern Monaco e Filipe Luis dell’Atletico Madrid, anche Cristian Zapata, in uscita dal Milan poiché in scadenza di contratto e non confermato da Gazidis.