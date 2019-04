Il flop Guardiola e i due anni di contratto

© foto di Imago/Image Sport

"Rimango qui per altri due anni. A meno che non dovessero licenziarmi". Commentava così Josep Guardiola, tecnico del Manchester City, i rumours che lo volevano alla Juventus nella prossima stagione. Ora lo scenario non sembra più così irrealistico, perché gli sceicchi potrebbero anche non prendere bene l'ennesima eliminazione anzitempo da parte della propria creatura. Il Paris Saint Germain e il Manchester City si fermano un'altra volta prima delle semifinali, pur avendo speso - in due - più di 2 miliardi di euro negli ultimi anni per costruire squadre fenomenali, infarcite di stelle, senza il cuore caldo di vincere nei momenti difficili.

Dopo le due serate di Champions, insomma, tutto può cambiare. Perché Guardiola è stato tre stagioni al Bayern Monaco, senza vincere nulla in campo europeo. Quattro al Barça, vincendo tutto. Sarebbe bello capire se può bastare vincere la Premier League, che in questo momento non è così scontata visto le grandi prestazioni del Liverpool, per meritarsi una conferma. Oppure se dirsi addio, anche in maniera consensuale, al termine di questa stagione.